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板橋樹林2市場休市 新北5日起為攤商施打2萬劑疫苗

中央社 / 新北5日電

受北農及環南市場群聚影響，板橋重慶黃昏市場及樹林博愛街市場休市篩檢。新北市長侯友宜表示，除篩檢找出感染源，今天起將為傳統市場及夜市攤商打2萬劑疫苗，阻斷疫情傳播。

板橋重慶黃昏市場及樹林博愛街市場自7月4日起休市3天，新北市府也調派機動篩檢隊在樹林區保安市民活動中心設站提供攤商篩檢服務。

侯友宜今天上午前往視察並慰勉醫護人員辛勞。他接受媒體提問表示，希望板橋重慶黃昏市場及樹林博愛街攤商共體時艱，趕快就近來做篩檢。從昨天到今天，板橋重慶黃昏市場的篩檢一直在做，目前篩檢結果都是陰性；博愛街市場上午篩檢100多人，目前也都是陰性。

他表示，傳統市場、夜市人潮密集流動易造成群聚傳播鏈，新北市將針對市場及夜市攤商進行自治會造冊，報經濟部核定後，從今天起到15日分批為攤商接種疫苗，預計配發2萬劑疫苗提供施打。

他表示，希望菜市場的攤商們能夠及早施打疫苗，不僅得到保護力，也讓民生的物資供應鏈不中斷，所以，除盼攤商趕快來打疫苗，也呼籲附近的市民朋友如果有這兩個市場裡的足跡史，也可以來篩檢站做篩檢，以有效阻斷疫情的傳播。

疫苗 夜市

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