影／北市某社區傳熱區 議員呼籲快篩、打疫苗
台北市中正區某社區再傳多人確診，因該社區緊鄰的南機場夜市，攤商又向北農及環南市場批貨引發關注。該社區並發出「多人確診」公告，呼籲居民踴躍報名篩檢。
該社區管委會於本月三日張貼公告「鑑於疫情嚴峻，我社區已有多人確診，並有增加趨勢，已列為熱區，里長強烈建議擴大篩檢，為解除隱患，除加強清潔消毒外，將於社區中庭辦理篩檢，請住戶踴躍報名」。
日前受里長請託協助的北市議員鍾小平指出，該社區有七百多戶，應篩檢人數近兩千人，而且很多是臥病在床或行動不便的長者，實在不適合到醫院進行篩檢，應該在社區中庭設置快篩站。鍾小平強調，此案實在拖太久，南機場與社區已超過十人確診，而且該社區是住宅與市場混合區尤其複雜，希望北市府能盡快進行疫調、快篩及打疫苗，只要對社區及市場有幫助都要積極執行。
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