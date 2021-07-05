影／北市某社區傳熱區 議員呼籲快篩、打疫苗

台北市中正區某社區再傳多人確診，因該社區緊鄰的南機場夜市，攤商又向北農及環南市場批貨引發關注。該社區並發出「多人確診」公告，呼籲居民踴躍報名篩檢。

該社區管委會於本月三日張貼公告「鑑於疫情嚴峻，我社區已有多人確診，並有增加趨勢，已列為熱區，里長強烈建議擴大篩檢，為解除隱患，除加強清潔消毒外，將於社區中庭辦理篩檢，請住戶踴躍報名」。