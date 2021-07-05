快訊

影／北市某社區傳熱區 議員呼籲快篩、打疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被台北疫情波及 樹林博愛市場千人2天內要篩完

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）今天到樹林視察博愛街市場快篩情形。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜（右）今天到樹林視察博愛街市場快篩情形。圖／新北新聞局提供

新北市昨天公布確診個案中，其中1名在台北市環南市場工作的攤商確診，但同時也在樹林博愛街市場工作，導致博愛街市場預防性休市3天，預計明天要完成超過1千人篩檢。市長侯友宜今到現場視察，指出目前篩檢100多個都是陰性，請市民盡快出來篩檢。

侯友宜表示，博愛街市場以及板橋重慶市場都是被台北市波及而休市3天，這3天希望大家共體時艱，市府也啟動機動篩檢隊進駐樹林，增加篩檢量，預計今、明2天最少可篩1千人。

重慶市場昨起也已啟動對攤商篩檢，侯友宜指出，目前為止都是陰性，博愛街市場到他視察前篩檢100多個也全陰性，鼓勵在這2處試場附近的朋友都能來篩檢。

侯友宜認為，面對疫情要步步為營，來篩檢民眾不要怕，早點篩出來也能早點保護自己，市府不怕確診數字高，也拜託市民保持低度活動，中央盡快採購足夠疫苗

同時，新北今起至15日會分梯次對轄內168處市場攤商施打疫苗，侯友宜表示，預計有2萬劑，請大家不用急，按照造冊順序施打，希望這些辛苦攤商都能得到保護力，讓民生物資供應鏈不被斷絕。

侯友宜 疫苗

延伸閱讀

疫苗預約系統用不用？ 侯友宜：仍以現有為主

板橋重慶市場、樹林博愛街市場 休市3天快篩

民眾四處走跳 國5車流、淡海輕軌運量大增

確診5例與北市有關 新北12天湧7500位北市民快篩

相關新聞

影／北市某社區傳熱區 議員呼籲快篩、打疫苗

台北市中正區某社區再傳多人確診，因該社區緊鄰的南機場夜市，攤商又向北農及環南市場批貨引發關注。該社區並發出「多人確診」公...

被台北疫情波及 樹林博愛市場千人2天內要篩完

新北市昨天公布確診個案中，其中1名在台北市環南市場工作的攤商確診，但同時也在樹林博愛街市場工作，導致博愛街市場預防性休市...

大貓熊「圓仔」明8歲慶生會 園方送上6個生日願望

明天是大貓熊姊姊「圓仔」8歲生日。台北市立動物園表示，明天上午9時40分於動物園官方Facebook、Instagram...

板橋五權公園蓋停車場 可提供350個汽車停車位

新北市板橋區人口眾多，新北市交通局為增加民眾停車便利性，決定在五權公園興建一個地下3層的地下停車場，可提供350個汽車位...

疫苗預約系統用不用？ 侯友宜：仍以現有為主

中央流行疫情指揮中心預計今天下午2時記者會中將說明行政院政委唐鳳所規畫疫苗預約系統，至於能不能取代現行預約方式，新北市長...

沙崙路隧道通車惹議 公總：安全沒問題

連結新北市淡水新市鎮與淡水市區的沙崙路隧道已完工，新北市交通局日前會勘時，原本認為仍有交通設施缺失未改善，建議解決後再通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。