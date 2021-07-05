被台北疫情波及 樹林博愛市場千人2天內要篩完

新北市昨天公布確診個案中，其中1名在台北市環南市場工作的攤商確診，但同時也在樹林博愛街市場工作，導致博愛街市場預防性休市3天，預計明天要完成超過1千人篩檢。市長侯友宜今到現場視察，指出目前篩檢100多個都是陰性，請市民盡快出來篩檢。

侯友宜表示，博愛街市場以及板橋重慶市場都是被台北市波及而休市3天，這3天希望大家共體時艱，市府也啟動機動篩檢隊進駐樹林，增加篩檢量，預計今、明2天最少可篩1千人。

重慶市場昨起也已啟動對攤商篩檢，侯友宜指出，目前為止都是陰性，博愛街市場到他視察前篩檢100多個也全陰性，鼓勵在這2處試場附近的朋友都能來篩檢。

侯友宜認為，面對疫情要步步為營，來篩檢民眾不要怕，早點篩出來也能早點保護自己，市府不怕確診數字高，也拜託市民保持低度活動，中央盡快採購足夠疫苗。

同時，新北今起至15日會分梯次對轄內168處市場攤商施打疫苗，侯友宜表示，預計有2萬劑，請大家不用急，按照造冊順序施打，希望這些辛苦攤商都能得到保護力，讓民生物資供應鏈不被斷絕。