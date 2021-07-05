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板橋五權公園蓋停車場 可提供350個汽車停車位

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
五權地下停車場明年8月完工，預計可大幅紓解地方停車問題。圖／新北市交通局提供
五權地下停車場明年8月完工，預計可大幅紓解地方停車問題。圖／新北市交通局提供

新北市板橋區人口眾多，新北市交通局為增加民眾停車便利性，決定在五權公園興建一個地下3層的地下停車場，可提供350個汽車位、50個機車停車位，全案共斥資4億7385萬，預計明年8月完工，預計可大幅紓解當地停車位問題。

五權公園位於板橋、土城交界，周邊交通流量大，當地多為傳統社區，大部分民宅都沒有地下停車場，嚴重缺乏停車空間，當地居民抱怨連連。

民眾陳先生表示，他每次下班都要在家附近繞很久才能找到停車位，每次到家，妻子準備晚餐都已經涼了，希望政府能在周邊多蓋一些停車場，解決地方交通問題。

市府考量後，決定在此興建停車場，五權公園地下停車場總工程經費為4億7385萬元，交通局此次成功向中央爭取到前瞻計畫補助2億622萬，因此市府只要負擔剩餘的2億6763萬元。

交通局指出，這次將結合公園，重新規畫設計、興建一個地下3層的地景式停車場，完工後將可提供350個汽車停車位、50個機車停車位，可大幅紓解地方的停車需求。

交通局表示，新北這2年半已經完成40處停車場，提供了4083個汽車停車位、機車停車位3529個，另外三重光榮國小、興穀國小地下停車場及金山立體停車場也都在進行中，預計今年底前都會陸續完工啟用。

新北市將在五權公園興建地下停車場，可提供350個汽車停車位、50個機車停車位。圖／新北市交通局提供
新北市將在五權公園興建地下停車場，可提供350個汽車停車位、50個機車停車位。圖／新北市交通局提供

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