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大貓熊「圓仔」明8歲慶生會 園方送上6個生日願望

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「圓圓」：「圓寶」來，我們一起祝「圓仔」姊姊生日快樂。圖／北市動物園提供
「圓圓」：「圓寶」來，我們一起祝「圓仔」姊姊生日快樂。圖／北市動物園提供

明天是大貓熊姊姊「圓仔」8歲生日。台北市立動物園表示，明天上午9時40分於動物園官方Facebook、Instagram、MOD動物園專區（快速鍵934）及Hami Video【天天ㄏㄤ貓熊】免費頻道，同時進行慶生線上直播，園方除了送上美味可口的生日蛋糕之外，保育員還特別為「圓仔」量身打造6個生日願望。

動物園表示，每年「圓仔」的生日，保育員都會為她精心設計獨一無二的蛋糕，今年的設計理念是以生活情境為主軸，用冰塊製成的基底上，保育員以甘蔗搭設了一個迷你的雙層棲架、拿窩窩頭捏出一個小水池、取地瓜削出一個個小巧可愛的木椿、周圍用奇異果和葡萄穿插點綴，呈現大貓熊「圓仔」的日常生活起居，再搭配上用鳳梨和紅蘿蔔雕刻的數字「8」及無數的小愛心。

動物園表示，「圓仔」自從2015年1月展開獨立生活之後，每年都在大批媒體和粉絲的陪伴中度過生日，今年受到疫情影響，為避免群聚，生日派對改以線上直播的方式舉辦，在「圓仔」生日當天，動物園除了送上美味可口的生日蛋糕之外，保育員還特別為「圓仔」量身打造了6個生日願望，分別有「低碳護生態」、「好眠睡到醒」、「牙齒保到老」、「腸胃順舒暢」、「環保健康食」及「找到好伴侶」等。

動物園表示，為慶祝大貓熊、金剛猩猩等動物寶寶接連誕生，動物認養特與合作夥伴安可堡推出動物造型不灑泡泡瓶，這款專利設計的不灑泡泡瓶，即使孩子不小心打翻也沒關係。目前推出的聯名動物款式有大貓熊和金剛猩猩兩款，產品購買網址

這款專利設計的不灑泡泡瓶，即使孩子不小心打翻也沒關係。圖／北市動物園提供
這款專利設計的不灑泡泡瓶，即使孩子不小心打翻也沒關係。圖／北市動物園提供

動物園 圓仔 貓熊

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