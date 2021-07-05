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議員揭環南要求縮短休市 黃珊珊：請示中央同意

中央社 / 台北5日電

北市議員許淑華今天指出，有攤商陳情指環南市場自治會曾向副市長黃珊珊拜託降低防疫標準；黃珊珊說，是經專家討論、相關單位建議並請示中央同意後，維持休市3天。

許淑華今天在臉書發文表示，自己和多名議員先前不斷質疑為何環南市場的防疫基本功做不扎實，直到收到環南攤商舉報才終於知道了些什麼。

她發文附上攤商所提供的LINE對話，指出環南市場自治會曾不只一次向黃珊珊拜託降低防疫標準，例如有確診者參加批發市場專案打疫苗，讓接觸的73人被匡列時，會長曾向黃珊珊陳情縮短隔離時間。

此外，7月2日環南市場核酸檢測（PCR）篩檢出41名陽性確診時，台北市政府原訂要讓環南市場休市7天，但自治會向黃珊珊爭取改成休市3天。

許淑華認為，若北市府因環南自治會的私下拜託而放寬防疫標準，進而導致環南市場失守的話，那麼全台北市民都不能接受。

她說，雖可了解有些攤商為謀生計會提出此要求，但人命關天，防疫攸關國人健康，請北市府說明清楚防疫標準何在。

許淑華表示，她原本一直很納悶，為何環南市場不斷有攤商確診家屬繼續擺攤，或是不斷有確診鄰近攤販沒被匡列的訊息；也很納悶為何確診人數逐日上升，柯市府快篩卻只到6月18日，且有逾7成攤商沒被篩到。

她說，看群組訊息可得知環南市場自治會長5月底和黃珊珊有密切聯繫，更說明黃珊珊對環南市場的狀況有所掌握。既然如此，本應謹慎處理的匡列隔離、擴大篩檢、休市消毒為何沒做好，質疑是否因會長拜託而放寬防疫標準。

許淑華指出，防疫與生計本兩難，北市府更應嚴格防疫以讓民眾恢復正常生活，對攤商相關生計損失給予適當補償，怎能無積極防疫作為，請北市府清楚交代。

對此，黃珊珊在臉書發文回應指出，台北市針對公有批發、零售市場、超市和地下街遇到確診個案的情形，已在5月底提案討論並發布新聞稿公告：「如員工、攤商（販）確診，除立即全場消毒，針對確診者主要活動局部區域及確診者之攤位、比鄰攤位加強消毒並靜置封閉3日再恢復營業。」

黃珊珊表示，環南市場篩檢PCR結果出來後，確實曾在LINE群組中有人討論休市時間是否改為7天，不過，經過多位專家討論，結合環境清消、公衛團隊的建議，並且請示中央同意之後，維持休市3天的作為。

她強調，這麼重大的事怎麼可能自己決定。

台北市政府副發言人黃瀞瑩補充，批發市場一直都是台北市重要民生物資的集散地，市府希望在不影響民生經濟的狀態下，確實進行匡列、消毒及靜置等動作，防堵疫情在市場中擴散。

環南市場 北市 黃珊珊

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