新光三越信義A11傳專櫃人員確診 今日休館全面消毒
台北市疫情一波接一波，位於信義區新光三越A11館昨晚間9時發出緊急公告，由於館內一名品牌專櫃人員確診，因此場館即刻清消，今天休館暫停營業一天。
同時，新光三越強調，已與這名確診人員所屬的品牌公司進行足跡調查，除了今天全天休館，明天及7月12日下周一，營業時間調整為中午12時至晚間8時。
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