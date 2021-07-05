新光三越信義A11傳專櫃人員確診 今日休館全面消毒

台北市環南市場日前爆出41起確診案例，中央與地方在萬大第一果菜批發市場與環南市場內設立聯合前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任前進指揮官，這也是他第3度被指派擔任前進指揮官，有台北畜產公司的員工透露，3日進行的篩檢效率驚人，不到10分鐘就能做完，他驚嘆「真實感覺離解封不遠了」。

2021-07-05 09:15