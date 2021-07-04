居家防疫與毛寶貝失和？ 新北推訓練教學線上影片

疫情期間居家防疫，許多民眾與毛寶貝的相處時間也大幅增加，新北市動保處特別推出訓練毛寶貝的線上教學影片，讓民眾能在防疫期間與毛寶貝好好相處，待解封後外出也能成為人見人愛的毛寶貝。

動保處表示，近來接到民眾來電詢問，因疫情關係與家中毛寶貝相處時間變長，又不能時常外出，導致愛犬經常在家中搗蛋，因此動保處特別推出線上好寶寶訓犬教學影片，讓飼養新手與老手都能從簡單實用的「坐下」、「OK解除」開始學習，讓彼此關係更融洽。

動保處指出，其實毛寶貝就跟小孩一樣喜歡被讚美、有獎賞，所以飼主訓練時可以先以食物和玩具誘導坐姿，並將食物舉到愛犬頭頂或是讓牠嗅聞，直到牠自行坐下時說出「坐下」，緊接著讚美，並記得要用較誇張、開心、上揚語調讓愛犬感受到被稱讚，然後再獎勵給與零食；相反，如果愛犬沒有遵照指令，記得不要理會，才能讓牠們明顯感覺出差異。

寵物行為訓練師黃媛欣表示，在家中可以先教導毛寶貝「OK解除、允許」指令，待「坐下」維持穩定坐姿2到3秒後，再說「OK」解除指令，讓牠們可以起身吃零食或玩玩具，之後再慢慢延長坐著不動時間，解除時一樣說「OK」，並給食物或玩具，讓牠知道可以移動了。

黃媛欣提醒，記得毛寶貝在維持不動時都要持續給予口頭獎勵，或將一兩顆小零食送到牠嘴巴裡，身體還是維持不動，這就是最基本指令耐性訓練。常練習將能延長坐下時間，犬隻耐性就會越來越好，知道等待飼主指令即可，經訓練的毛寶貝個性也會更冷靜、觀察力更好。