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居家防疫與毛寶貝失和？ 新北推訓練教學線上影片

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
飼主在訓練中告知，指令解除前，別人東西掉了也不能偷撿。圖／D.I.N.G.O. Taiwan提供
飼主在訓練中告知，指令解除前，別人東西掉了也不能偷撿。圖／D.I.N.G.O. Taiwan提供

疫情期間居家防疫，許多民眾與毛寶貝的相處時間也大幅增加，新北市動保處特別推出訓練毛寶貝的線上教學影片，讓民眾能在防疫期間與毛寶貝好好相處，待解封後外出也能成為人見人愛的毛寶貝。

動保處表示，近來接到民眾來電詢問，因疫情關係與家中毛寶貝相處時間變長，又不能時常外出，導致愛犬經常在家中搗蛋，因此動保處特別推出線上好寶寶訓犬教學影片，讓飼養新手與老手都能從簡單實用的「坐下」、「OK解除」開始學習，讓彼此關係更融洽。

動保處指出，其實毛寶貝就跟小孩一樣喜歡被讚美、有獎賞，所以飼主訓練時可以先以食物和玩具誘導坐姿，並將食物舉到愛犬頭頂或是讓牠嗅聞，直到牠自行坐下時說出「坐下」，緊接著讚美，並記得要用較誇張、開心、上揚語調讓愛犬感受到被稱讚，然後再獎勵給與零食；相反，如果愛犬沒有遵照指令，記得不要理會，才能讓牠們明顯感覺出差異。

寵物行為訓練師黃媛欣表示，在家中可以先教導毛寶貝「OK解除、允許」指令，待「坐下」維持穩定坐姿2到3秒後，再說「OK」解除指令，讓牠們可以起身吃零食或玩玩具，之後再慢慢延長坐著不動時間，解除時一樣說「OK」，並給食物或玩具，讓牠知道可以移動了。

黃媛欣提醒，記得毛寶貝在維持不動時都要持續給予口頭獎勵，或將一兩顆小零食送到牠嘴巴裡，身體還是維持不動，這就是最基本指令耐性訓練。常練習將能延長坐下時間，犬隻耐性就會越來越好，知道等待飼主指令即可，經訓練的毛寶貝個性也會更冷靜、觀察力更好。

動保處表示，飼主可趁居家防疫期間訓練寵物，不但能增進與寵物間的和諧與默契，也能減少人犬衝突，未來疫情結束、外出遊玩，也會有更好的社會互動，成為人見人愛的毛寶貝，相關教學影片可線上觀看（https://youtu.be/yU6RMkIAZsM）參考。

坐下指令，狗狗乖乖坐下。圖／D.I.N.G.O. Taiwan提供
坐下指令，狗狗乖乖坐下。圖／D.I.N.G.O. Taiwan提供
狗狗坐下期間，讚美狗狗，給食物獎勵。圖／D.I.N.G.O. Taiwan提供
狗狗坐下期間，讚美狗狗，給食物獎勵。圖／D.I.N.G.O. Taiwan提供

寵物 疫情

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