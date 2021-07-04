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民眾四處走跳 國5車流、淡海輕軌運量大增

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
隨著疫情趨緩，新北各地交通流量都有明顯成長。圖／八里區公所提供
隨著疫情趨緩，新北各地交通流量都有明顯成長。圖／八里區公所提供

全國升三級警戒已超過1個半月，在疫情日漸趨緩下，不少民眾都外出走跳，據新北市統計，跟上周比較，這周國道5號、淡海輕軌運輸量都明顯增加。市長侯友宜提醒，現在還是三級警戒期間，請民眾不要鬆懈，避免前往觀光風景區。

據新北市統計，各交通監控站流量比上周增加4％，公車、捷運運量則分別增加4.4％、8％，淡海輕軌則上升1成；國道、台鐵方面，國1雖然只上升1％，但國3、5分別成長7％、9％，至於台鐵則增加8％。

侯友宜表示，現在還是警戒三級期間，請民眾不要對病毒掉以輕心，做好防疫才能早日回歸正常生活。

針對各景點防疫，侯友宜重申，轄內景點區停車場除長租戶，僅開放一半車位，各景點區攤商應自主休市，遊客中心、公廁持續關閉，且會隨時監控人流並加強巡邏。

侯友宜指出，會和區公所、警方合作，如果違反規定該處罰就照辦，拜託大家避免前往觀光風景區，減少外出盡量待在家防疫。

侯友宜 淡海輕軌

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