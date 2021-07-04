北台灣唯一飛魚船隊！ 馬崗漁港網路宅配享當令魚貨

疫情影響下，民眾上傳統市場或魚市的機會變少，北台灣唯一飛魚船隊也在近期帶來新鮮魚貨，讓民眾在疫情期間也能享用來自東北角最特別的當令漁產品。

漁業處指出，飛魚有著特大的胸鰭，在受驚嚇或被掠食者追趕時會躍出水面展開胸鰭「滑翔」躲避，就像是「飛」在海面一樣，因此得名，而新北貢寮馬崗漁港的飛魚船隊是北台灣唯一補飛魚船隊，會在每年5、6月期間到台灣東北角海域捕魚，漁民利用傳統漁作方法，以驅趕繩及跳入海中驅趕飛魚進入漁網捕魚。

新吉豐號船長胡萬利說，飛魚是季節性洄游魚種，從清明節至端午節中間會隨著黑潮北上到達彭佳嶼附近，而飛魚船會在白天出港作業，以兩艘漁船為一組，中間拖曳一條約1000公尺的驅趕繩，驅趕繩上的緞帶在海中拖曳時會發出聲音驚嚇魚群、驅趕集中，準備收網時再由多位漁民跳入海中驅趕魚群進入網中。

胡萬利指出，飛魚漁業規模小，且作業範圍大多在海表面，對海洋環境是相對友善的漁法，不過捕獲作業相當辛苦，每次出海都要4至6位漁工，尤其近幾年捕獲量較少，僅有50至60噸，因此也會在其他季節改放籠具捕捉龍蝦或螃蟹來維持生計，這也是為什麼目前目前台灣只剩新北馬崗漁港及屏東後壁湖有捕飛魚漁船。