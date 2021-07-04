關懷偏區長輩 黃偉哲七股視察疫苗施打作業

關懷偏區長輩，台南市長黃偉哲今天上午前往七股國小接種站，巡視莫德納疫苗施打情形，也九十度鞠躬謝謝長輩們與醫護人員合作，一起守護台南疫情安全。

七股區今持續為樹林、竹橋、義合、永吉、十份、大潭、頂山、中寮、龍山、西寮、後港、三股、鹽程等13里約計350多位，75歲以上長者、65歲以上原住民及65歲以上持重大傷病長者施打莫德納疫苗。黃偉哲由衛生局長許以霖、佳里警分局長蔡進閱，七股區長顏文穗等人陪同，上午來到七股國小設置疫苗接種站關心施打情形，滿意接種站規劃得宜，提供長者最好的服務。

市長黃偉哲除親切和長者打招呼，也叮嚀放心打疫苗保護自己和家人，記得多喝水、休息、注意身體健康狀況。衛生局長許以霖，鼓勵接獲疫苗施打通知的民眾盡快接種疫苗，提高自我保護，儘快渡過這波疫情。