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淡水沙崙路隧道通車引疑慮 公路總局：6日前改善缺失
新北市淡水沙崙路隧道日前完工，2日下午正式通車，但新北市交通局認為，該隧道仍有多項交通設施未完成缺失改善，建議解決後再行通車。公路總局回應，會開放通車主要是因為交通安全部分都沒有疑慮，交通局提出的小缺失都會在6日前完成改善。
淡水沙崙路隧道總長184公尺、寬度27公尺，共有雙向各3個車道及人行道，可以連結淡水新市鎮與淡水市區，由公路總局主責，全案在2016年開工，近期完工，2日正式通車。
不過新北市交通局在2日前往會勘時，發現公路總局將機車停等區與腳踏車停等區畫在一起，這有違要將自行車與機車分道的設計概念，另外隧道外也沒有畫設紅線，擔心會有車輛違停，車道指引部分也都沒有畫設清楚，若民眾不注意，恐造成意外發生。
交通局表示，他們認為公路總局沒有按圖施工，所以在通車當天有建議中央先解決這些問題後再通車，否則若發生事故，會有國家賠償的問題，不過公路總局聽取意見後，並沒有取消通車計畫，仍照原定計畫在下午4時通車。
公路總局回應，交通施工在圖面與實地通常會有些許差異，他們認為該案主要的交通安全上都沒有什麼問題，所以才依原計畫在2號下午通車。
公路總局西濱北處副處長林廷彥表示，新北市交通局提出的改善建議大部分都是小缺失，包括沙崙路隧道南口分道標誌、車道指引與禁止臨時停車標線、危險警告與輔助標誌及車道停等區自行車標線磨線，他們都有聽進去，會在6號之前完成改善。
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