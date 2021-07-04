長者接種率逾95% 新北：下波增186診所開打

新北市長侯友宜表示，開放72歲以上長者接種莫德納疫苗，施打非常踴躍，施打率達95%以上，下一波除大型疫苗接種站外，診所部分，有186個處會開設，讓長者施打更方便。

新北市開放不限戶籍72歲（原住民62歲）以上長者及第1到第5類公費對象，7月2日到4日接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）莫德納疫苗。

侯友宜今天上午到中和區衛生所視察疫苗接種情形，以及向接種有居留證的外籍長者致意，他接受媒體提問時表示，定居新北的外國朋友共有4500人，這波接種的72歲以上外籍長者共有76人。

他表示，長者接種莫德納疫苗非常踴躍，施打率達95%以上，所以，在下一波疫苗接種，除大型的疫苗接種站外，在診所的部分，也有186個處所會開設，讓長者比較方便及安心施打。

媒體詢及7月12日是否有可能微解封的問題，他表示，新北市疫情雖然穩定的控制，還是要一步一腳印努力往好的結果、方向前進，他一定跟所有的市民並肩作戰，希望7月12日能夠讓民眾的期待能夠成真，回到正常的生活。

新北市衛生局指出，在台的外籍人士只要持有居留證及健保卡，和國人一樣符合年齡者都可以接種疫苗。