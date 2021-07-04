關心外國人打疫苗 侯友宜張開雙手歡迎

新北市2日開放72歲以上長者施打疫苗，外國人比照辦理，只要持居留證即可接種，前2天已有76名外國人施打疫苗。市長侯友宜表示，他歡迎在新北定居4500名65歲以上外國人都來打疫苗，只要照年齡、順序，都能安心施打。

侯友宜今前往中和區衛生所關心外籍人士接種疫苗情況，其中從日本大阪來台定居超過30年的保坂利男和妻子一同前街種，家人表示，81歲的保坂近年來因行動不便，儘管不常出門，還是鼓勵他接種疫苗，提高對病毒抵抗力。

秘書處長饒慶鈺表示，據歐洲商會統計，新北市65歲以上外國人（持有居留證）約4500人，1日記者會宣布開放外籍人士接種後，透過66個駐台使館及9大外國商會告知相關訊息，同時建議外籍長者可優先到就近習慣醫療院所施打。

新北市衛生局指出，在台的外籍人士只要持有居留證及健保卡，和國人一樣符合年齡者都可以接種疫苗。

73歲美國籍的紐貝瑞（Dennis Newberry）指出，對於台灣對抗疫情所做的努力非常肯定，能接種疫苗是非常重要的事，保護家人也是保護群體。

侯友宜指出，共有76位外國人已經打完疫苗，他非常歡迎在新北市定居的外國朋友，只要按照年齡、順序，都可以來安心施打。

新北市衛生局指出，在台外籍人士只要持有居留證及健保卡，和國人一樣符合年齡者都可以接種疫苗。

侯友宜表示，防疫不分國籍，唯有大家齊心落實各項防疫作為，才能守住新北市、守住台灣。