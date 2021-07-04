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北農、環南爆發群聚 PCR篩檢3610人再增9人確診

悶太久了！新北八里左岸湧人潮 遊客不戴口罩現場大啖美食

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
八里左岸許多遊客買完美食，直接就地脫口罩開吃。圖／八里區公所提供
八里左岸許多遊客買完美食，直接就地脫口罩開吃。圖／八里區公所提供

近期疫情較5月趨緩，許多民眾耐不住出門找樂子，新北市知名景點八里左岸人潮日漸增加，亂象頻出，有民眾在渡船頭老街拿了美食席地而吃甚至邊走邊吃，蘆洲分局與高灘處聯合稽查，光周末2天就開出17張罰單。

隨著確診人數下修，不少民眾在周末都選擇騎腳踏車出遊，雙北處處可見自行車道人潮，新北市八里左岸觀光發展協會理事長邱毓奇說，近日台北環南市場疫情再起，雙北疫情依舊不穩定。

為避免民眾群聚未配戴口罩飲食，八里區公所召集業者與協會精進防疫措施，業者已自主進行人流管制，進入渡船頭老街時也要實聯制登錄，但仍有家長帶著放暑假的小孩玩沙，甚至拎著渡船頭老街採買的美食邊走邊吃，或席地而坐大吃特吃。

區公所經建課長李茂全說，除商圈自主管理外，民眾自制也很重要，蘆洲分局龍源派出所、高灘處因此也出動10多名同仁分組稽查，在這周末針對民眾未戴口罩與違規等情形，已開出17張罰單。

八里區長陳炳仲呼籲，請民眾再忍忍，3級警戒期間要享受美食應外帶回家再享用，外出透氣也要看景點人潮儀表板避免群聚，要共同配合政府防疫規定，解封後再一同欣賞河岸美景與享用在地特色美食。

蘆洲分局與高灘處周末聯手稽查，光假日就開出17張罰單。圖／八里區公所提供
蘆洲分局與高灘處周末聯手稽查，光假日就開出17張罰單。圖／八里區公所提供

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