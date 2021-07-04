悶太久了！新北八里左岸湧人潮 遊客不戴口罩現場大啖美食
近期疫情較5月趨緩，許多民眾耐不住出門找樂子，新北市知名景點八里左岸人潮日漸增加，亂象頻出，有民眾在渡船頭老街拿了美食席地而吃甚至邊走邊吃，蘆洲分局與高灘處聯合稽查，光周末2天就開出17張罰單。
隨著確診人數下修，不少民眾在周末都選擇騎腳踏車出遊，雙北處處可見自行車道人潮，新北市八里左岸觀光發展協會理事長邱毓奇說，近日台北環南市場疫情再起，雙北疫情依舊不穩定。
為避免民眾群聚未配戴口罩飲食，八里區公所召集業者與協會精進防疫措施，業者已自主進行人流管制，進入渡船頭老街時也要實聯制登錄，但仍有家長帶著放暑假的小孩玩沙，甚至拎著渡船頭老街採買的美食邊走邊吃，或席地而坐大吃特吃。
區公所經建課長李茂全說，除商圈自主管理外，民眾自制也很重要，蘆洲分局龍源派出所、高灘處因此也出動10多名同仁分組稽查，在這周末針對民眾未戴口罩與違規等情形，已開出17張罰單。
八里區長陳炳仲呼籲，請民眾再忍忍，3級警戒期間要享受美食應外帶回家再享用，外出透氣也要看景點人潮儀表板避免群聚，要共同配合政府防疫規定，解封後再一同欣賞河岸美景與享用在地特色美食。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言