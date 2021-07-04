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北農、環南爆發群聚 PCR篩檢3610人再增9人確診

台東24+0微解封聲浪起 縣府持審慎態度

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東市正氣路觀光夜市已恢復營業3天，今晚將移師場地最大的四維夜市。圖／縣府提供
台東市正氣路觀光夜市已恢復營業3天，今晚將移師場地最大的四維夜市。圖／縣府提供

台東縣已連續23天無本土確診，今天將朝「24+0」邁進，面對7月1日號㖦觀光夜市已先恢復營業，今晚縣內最大的四維夜市也將有條件微解封，縣府依然持保守態度，認為人口基數最大的雙北依然有疫情，且北市持疫情續爆發中，尤其互動頻繁的鄰居屏東出現傳染力高的Delta疫情才剛回穩，還是要慎重防疫。有官員說，「病毒只會跟著人走，不會分縣市」。

不過縣府上月底其實已因應疫情擬出「加嚴」和「解封」方案，縣府表示，解封要中央說了才算，在中央未限制的範圍內，縣府會針對中央授權地方決策的範圍規畫，如夜市就是其中之一，盡量讓生活恢復正常。

連日來台東市觀光夜市微解封，約近半攤商復業，但未出現預期的消費人潮，顧客確實持續增加但未呈現爆發式成長，今晚移師場地最大的四維夜市，縣府將再觀察。

目前2大夜市雖微解封，但縣長饒慶鈴依然請攤商及民眾配合實聯制、社交距離等防疫原則，且全面禁止飲食、內用及邊走邊吃，互動較多、待較久的遊戲攤位依然暫不開放。縣府財政及經濟發展處、衛生局、警察局等相關單位也在營業時段前往確認防疫措施是否落實。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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