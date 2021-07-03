北市府：70歲以上長輩 6日可預約接種疫苗

台北市政府今天宣布，因中央配發6萬多劑疫苗，6至7日將開放70歲以上長輩網路預約施打疫苗，預計10日接種完畢；即日起開放孕婦接種疫苗，共13家醫院設特別門診。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台北市政府今天下午召開防疫因應記者會，市長柯文哲、副市長黃珊珊及蔡炳坤等人出席。

蔡炳坤在記者會表示，針對72歲以上長輩規劃接種疫苗，目前已進入第2天，相關資料來看，許多長輩都有按照預約時間前往接種疫苗，沒有出現排隊人潮，預估5日將施打完畢。

蔡炳坤說，目前開始規劃下一波接種疫苗政策，主要是因中央將在5日，提供6萬餘劑疫苗給北市府，經過計算，可提供給70歲以上長輩施打疫苗，從6日、7日開放網路預約，預估8日至10日疫苗將可施打完畢。

蔡炳坤表示，為照顧孕婦，即日起也與13家醫院包含台大、北榮、和平婦幼等合作，為孕婦開設特別門診，讓孕婦可持健保卡掛號接種疫苗，預估約1萬多名孕婦可接種，建議接種前，應先跟婦產科醫師討論自身是否適合施打疫苗。

柯文哲說，北市府網路預約接種疫苗系統，目前來看，優點仍很多，像是民眾有預約，除可讓醫院提早準備相關醫療用品外，也可先選擇時間、地點接種疫苗，且不管是否在北市設籍都可透過網路預約，建議民眾多使用。