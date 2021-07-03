聘王燕軍任市政顧問 柯文哲：他了解國內政情

前李登輝辦公室主任王燕軍，將擔任台北市長柯文哲的市政顧問，在柯文哲親自邀請下，王將於下周上任。對此，柯文哲下午指出，王燕軍對國內對政情相當了解，當市政顧問非常適合。

柯文哲說，他當台北市長後，直到李登輝到榮總住院之前，常常找他談話，「當然大部分是他講、我在聽」，每次都是王燕軍作陪，常有很多互動機會，且他追隨李登輝前總統非常久，對國內對政情相當了解，當市政顧問非常適合。

據指出，原傳出王燕軍要接下柯文哲辦公室主任一職，柯的辦公室主任過去也一向由市政顧問兼任，柯目前與王只談到市政顧問職務，尚未觸及辦公室主任，市政顧問一職，過去也一向是柯市府的要職，民眾黨立委蔡壁如、前柯文哲人馬洪智坤與張益贍都待過此位。