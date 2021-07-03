新北：疫苗預約系統盼更便民 目標不塞車

新北市府今天表示，與中央視訊會議討論疫苗預約系統更便民。市府也評估系統是否與中央系統相容，將朝預約網路不塞車的目標努力，為避免長輩群聚，下階段預約時段分流更細緻。

新北市府開放預約莫德納疫苗接種後，因首日湧入爆量民眾上網登錄大塞車，引起民怨不斷。市府今天下午防疫會議直播，媒體詢問，下一波疫苗施打是否有信心預約系統不再塞車；與中央的預約系統封閉性測試結果如何。

市府研究發展考核委員會主任委員林豐裕表示，系統每次上線都是精進的機會，這次面臨大塞車，除了抱歉也在過程中蒐集外界的意見與想法。

林豐裕說，中央的疫苗預約系統持續測試中，他昨天（2日）與行政院政務委員唐鳳視訊會議，討論中央疫苗預約系統設計的邏輯性，並討論地方疫苗預約系統將來與中央的系統，是否有介面相容的可能性。

他表示，新北提供市民預約接種疫苗時，降低系統塞車也是目前努力的目標，新北正調整校正中。

副市長劉和然今天表示，除疫苗預約塞車，也對接種站的場地動線規劃、或醫護人員回應不當等缺失，向長輩與家屬道歉；室內無法擴充等待人數，是避免群聚注意長輩防疫安全，部分場地會增設帳棚以免曬太陽。

劉和然說，長輩習慣早到，預約號碼與報到號碼不同，依照這次經驗，下階段，網路報名系統將會調整預約時段更細膩，並增加200個診所加入接種站以分流人潮。另也請長輩兒女協助分流，請長輩依照年齡、依順序、依分流的時段施打。

市長侯友宜則重申，對長輩接種疫苗一定要細心、耐心、愛心，在安全健康無虞環境施打，對外界的批評與指教會虛心檢討。

衛生局表示，3日接獲通報5例接種疫苗後死亡案例，通報累積統計共65例，還沒有接種莫德納疫苗後死亡的通報。疫苗施打後死亡的原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。