接種太踴躍場地遭批評 新北：下波加入兩百間診所

新北昨開放施打莫德納疫苗，但連兩天接種率都過95％、96％，不少接種站出現排隊、曬太陽狀況。新北副市長劉和然在防疫記者會指出，若讓長輩、家屬感到不適，新北表達致歉，下階段將開放200多診所投入施打行列，藉此分流。

導演葉天倫帶家人至汐止接種疫苗，卻出現動線不佳，讓老人家曬太陽、被蚊子叮，卻換得官僚回應，讓他氣到發抖。不過葉天倫也透露，新北市長侯友宜也已在下午1點左右，親自致電向他道歉。

劉和然說，新北連兩天莫德納疫苗都是高接種率，比先前接種AZ疫苗高出1.5倍至2倍，但相信第一線施打團隊一定會想把接種工作做好，若有感受不好、服務不周，不妥部分，表達歉意。

劉和然指出，下階段疫苗施打人數會下降，這段時間有家屬、長輩提出場地不好，昨已開始優化，由於這是因應高傳染性病毒施打疫苗，空間不是吝嗇開放，會再檢討更好得場地；下階段也會有200多個診所成為疫苗接種站。

劉和然說，上次疫苗接種是上下午各1時段，這次是各2個時段，但長輩仍習慣一早就到接種站，未來預約會擴增更多時段；至於報到方式，將從整點報到改採整時段都能報到。

另外第一線人員出現口氣不佳部分，劉和然表示，若同仁在應對上有情緒沒有控管好，出現不當回應方式，還是跟家屬、長輩致歉；目前也有不少60餘歲長輩到現場欲接種疫苗，但還是要按年齡，避免打亂接種順序。