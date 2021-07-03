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柯文哲指永春市場有感染 攤販氣炸：根本沒人確診

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
今天永春市場虎林街上幾乎沒有顧客上門。圖／永春市場提供
今天永春市場虎林街上幾乎沒有顧客上門。圖／永春市場提供

環南、北農相繼爆發群聚感染，台北市柯文哲昨天點名虎林街與永春市場也有感染，會針對該區域進行大規模篩檢。不過永春市場自治會長黃秀鈺透露，永春市場上月28日就閉門整修沒營業，話都說不清楚，根本是製造恐慌，還諷柯文哲說話「聽聽就好」。

柯文哲昨表示，市場人來人往，防疫難度更高，還提到虎林街鄰近永春市場也是熱區有確診案例，會針對該區域派出快篩隊做大規模篩檢。消息一出，不少民眾認為市場出現確診者，今天永春市場空蕩蕩。

附近攤商抱怨，他根本沒聽說有攤販確診，原本想說假日可以賺比較多錢，結果完全沒有人，路上完全不見顧客；還有攤商賣小菜的攤商說，早上準備好的一盤盤小菜要販售，卻因為市府一句話，就讓民眾誤會這邊有人確診，根本是擾民。

永春市場自治會會長黃秀鈺說，市場在6月28日開始閉門整修，還加裝噴霧式消毒器，目前掌握到的確診者也早在20天前康復，如今市場又被匡為熱區，卻沒將人數、時間及地點闡明，嚇壞顧客和攤商。

另外，黃秀鈺說，北市府也沒通知市場人員要做篩檢，還是里長通知說明天可以去永吉國小篩檢才知道的。

北市府則回應，沒有攤商確診，而是周邊住宅區有民眾感染，足跡到過永春市場，擔心疫情擴散，才認定是熱區。

柯文哲 北市 疫情 傳統市場

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