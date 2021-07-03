北市自助洗衣店專法納管 業者須營登、加強消防安全

北市自助洗衣店今年7月起將以專法納管。北市府產發局7月1日公告實施「臺北市自助洗衣店安全管理自治條例」，明訂自助洗衣店應設置自動偵測警報、消防安全設備、緊急聯絡方式與嚴禁煙火標示等與相關罰則，6月內宣導改善，明年起經查不符規定者，將依法開罰或停業處分，已確保經營場所及其周邊安全。

截至今年6月底，北市自助洗衣店共有共有277家，近年來家庭人口結構及生活形態改變，自助洗衣店發展快速，大部份設於人口密集之住宅區，且24小時營業、無專人常駐看管，一旦起火或瓦斯外漏，將造成嚴重公安危險。

產發局表示，為強化自助洗衣店安全管理及確保公共安全，北市制定自治條例針對自助洗衣店納管，包括經營者應依法辦理公司或商業登記，符合建築、消防法令之規定，並投保公共意外責任保險。

而使用天然氣的自助洗衣店，應設置瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器及應裝設微電腦瓦斯表；使用液化石油氣者，應裝設自動緊急遮斷裝置，以確保提供市民安全之消費環境。違者可處1萬至5萬元罰鍰，最重可處停業60日。

產發局提醒，自助洗衣店每半年應委託消防專技人員檢修申報一次，設置消防安全設備，必須在營業處張貼緊急聯絡方式與嚴禁煙火標示。若業者未在期限內改善，也會被罰3000元到5萬元。