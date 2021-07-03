環南群聚中新北13人染疫 侯友宜透露還會有下一波到來

環南市場群聚再為疫情增添變數，新北市長侯友宜表示，受台北環南市場第二波影響，新北接到通報中，已有13位確診者是新北市民，不過仍還有一部分尚未通報，市府也準備好，只要一接到通報就啟動擴大匡列採檢與精準疫調。

侯友宜指出，受台北環南市場第二波影響，目前已經接到通報13位確診者為新北市民，市府也在昨日就做好精準疫調，匡列80人居家隔離。目前有關環難市場還有一部分尚未通報給新北，但市府只要一接受到新一波通報，就會馬上啟動擴大的匡列跟採檢，希望能有效圍堵疫情。

侯友宜表示，必須要用快、全、準的方式來迎戰疫情黑數，才能夠阻斷隱形傳播鏈，新北市從疫情一開始就採取社區廣篩、精準疫調，市內40個篩檢站目前已經篩了15萬人以上，找出90%以上的隱形傳播鏈、共計1206個確診案例。

侯友宜表示，要守住環南市場這一波衝擊，新北跟台北一定是採取區域聯防，市府也會在近日快速展開強力篩檢、精準疫調，要讓這一波衝擊降到最低，期待在12日前將問題都解決，新北面對疫情一定是共同承擔、面對、解決雙北的問題。

另外，疫情蔓延下也影響公投，萊豬公投確定延期，侯友宜表示，疫情一定會衝擊很多相關活動，地方一定會尊重中央主管機關的決定，目前最重要的就是先把防疫最好，讓民眾回到正常經濟、安全健康的生活。