新北社宅住戶租金僅緩收 議員籲要為弱勢考量

全國針對社宅住戶提出減租方案，新北市議員羅文崇指出，五都內新北是唯一沒有針對社宅住戶提出減租方案，僅有緩收5成租金最多3個月，要以弱勢優先爲考量。新北城鄉局表示，社宅租金已是一般租金8成，住戶若受影響，可針對相對應的項目申請紓困補助。

新冠肺炎疫情5月爆發，六都內除了台南尚未有社宅啟用，其餘中央、地方針對社宅提出紓困方案。店舖方面，除台中未減租外，包含中央、其他四都都減收5成；住戶方面則是新北緩收5成租金，中央、其它四都則都減收2成。

羅文崇說，綜觀全國與五都社會住宅及社宅店鋪紓困方案比較，新北提供3.5個月的5成租金減免，是全國最優惠；社宅住戶在住都中心、其它直轄市都提供減收2成的租金，新北僅有緩繳，這是在弱勢朋友傷口上灑鹽。

新北城鄉局住宅發展科長江怡瑩說，考量抽到社宅已經是市價8折租金，相較於一般市面上租屋民眾，算是比較有優惠，減收社宅住戶租金於沒抽到的人不太公平。

江怡瑩表示，考量整體紓困方案，若真有失業等狀況，影響收入就可直接申請相對應項目的紓困補助，就沒特別針對社宅租做打折，但可能會有一時繳不出來，才用緩繳方式讓這幾個月減輕壓力，疫情好轉時再還款即可。

羅文崇表示，社宅服務對象是因房價高漲上無法安心居住的弱勢民眾，對於店鋪提出最優惠措施，但對住戶則最嚴苛，與成立社宅目的不同，新北社宅住戶全國最多，應作為榜樣提出有意義的紓困措施。