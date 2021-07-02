新北莫德納疫苗接種踴躍 改善接種站空間規劃

新北市府今天表示，莫德納疫苗接種踴躍，預約民眾完成接種率有9成6，部分接種站空間規劃不良讓長輩曬太陽，對此致歉。剩餘的疫苗，留下階段年齡層施打，也歡迎長輩回鍋接種。

新北市府衛生局長陳潤秋與研究考核發展委員會主委林豐裕今天下午表示，透過系統預約接種莫德納疫苗的新北72歲以上長者，8萬3132人預約。

市府統計，這些以網路或打電話給里長預約的8萬多名民眾中，有2萬7527人是75歲以上，第一波施打AZ疫苗時沒有施打的回鍋長輩。

市府說，實際列為這一階段施打對象的72歲至74歲的市民有9萬2272人，預約打疫苗的人數有5萬5605人，也就是約有6成的民眾預約施打。

市府說，今天市民非常踴躍施打莫德納疫苗，接種站也規劃分批、分時段、分流，希望讓長輩安心施打。市長侯友宜也下午在防疫直播說明會表示，至今天中午為止，完成疫苗接種率大約是96.9%，會將剩餘沒有預約的2萬4000劑疫苗，調整到下一波的年齡層施打。

侯友宜也與職棒富邦悍將總教練洪一中，拍宣導影片提醒打疫苗相關的注意事項，今天在網路影片平台播出。

至於媒體詢問，有基層診所反映，AZ疫苗預約施打人數不足開瓶人數，是否可向下延伸年齡作為施打對象，侯友宜說，會完全依照中央的規定對象接種。他也歡迎長輩回鍋施打莫德納疫苗，以提升整體疫苗施打覆蓋率，增強保護力。

民政局長柯慶忠表示，昨天有將28處接種站規劃好動線，不過，因為今天天氣好，加上有些長輩一早到接種站施打，讓部分長輩曬太陽，對此致歉。下午開始要求區公所擴大開放施打空間與增設座椅，會檢討接種過程將讓環境更細膩體貼。

衛生局說，新北市今天通報2例接種疫苗後死亡個案，板橋區衛生所通報88歲女性在6月18日接種後，至6月28日都出現倦怠感，29日死亡，本身患失智及高血壓病史。

衛生局說，土城區衛生所通報85歲男性，6月16日接種後，17日至29日出現疲倦感及嘔吐，6月30個案昏倒緊急送醫救治，當天下午死亡。目前，新北市通報累積統計共60例為接種疫苗後死亡個案，是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。