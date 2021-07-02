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松江路工人被鋼梁砸死 北市勞檢處勒令停工

中央社 / 台北2日電

北市勞動局今天表示，昨天松江路一處工地鋼梁掉落，砸死作業勞工，疑似因未確實依標準作業流程施作，勞檢處勒令停工。

台北市勞動局表示，松江路一處工地昨日下午發生一起鋼梁掉落砸死作業勞工的意外。

據了解，許姓勞工當時與其他勞工在工地內從事塔吊爬升作業，疑似因爬升後鋼梁尚未固定，造成鋼梁從10樓飛落，並撞落9樓至7樓鋼梁後，擊中在6樓作業中的許姓勞工，並導致許姓勞工墜落至3樓水平安全網，經送醫急救後，仍宣告不治。

勞動檢查處隨即派員進行調查， 此次事件，疑似因未確實依標準作業流程施作，予以停工處分。

勞動局長陳信瑜強調，事業單位如未依「職業安全衛生法」第6條第1項規定，採取符合規定的必要安全衛生設備及措施，導致發生同法第37條第2項第1款所稱的死亡災害，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

同時，也可依「刑法」第276條規定，追究事業單位負責人過失致人於死者刑責，最高處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

北市 勞檢

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