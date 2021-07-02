長者愛打莫德納疫苗 淡水施打站首日額滿

由美國贈送的250萬劑莫德納疫苗陸續配送到各縣巿，今(2)日是新北市各區針對72歲以上、62歲以上原住民長者與第1到5類人員施打疫苗，淡水區施打地點則以新市國小為主，再來是衛生所及馬偕醫院，昨天預約就額滿，長者在家人陪同下也都非常踴躍施打疫苗。

淡水區長巫宗仁表示，由於莫得納疫苗施打意願非常踴躍，在開放第一個小時，就已經有將近一百人來到現場施打，而為了因應打疫苗的人潮，整個新市國小的施打動線也做了調整，而施打疫苗的醫師也增加一組人力來進行施打，共分成兩區，同時進行，而現場醫護人員也非常細心，來對長者解說注意事項，遇到會緊張的長者，還會安撫長者心情。

由於這一梯次的疫苗施打，在淡水區共有2600劑，在新市國小這裡是一天可以打到700劑莫得納疫苗，而這次醫護必需在疫苗維持-2度到-8度c之間，打進人體當中，與AZ疫苗有所差別，在現場民眾依從門口依序排隊進到資料填寫區，接著就進行施打，一樣採用日本宇美町式的打法，讓長者接種，過程也相當順暢。