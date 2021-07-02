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淡水沙崙路隧道終通車 打通新市鎮交通連結

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡江大橋第二標聯絡道的沙崙路箱涵隧道，今(2)日下午三點通車，打通新市鎮交通連結。 圖／紅樹林有線電視提供
淡江大橋第二標聯絡道的沙崙路箱涵隧道，今(2)日下午三點通車，打通新市鎮交通連結。 圖／紅樹林有線電視提供

淡江大橋第二標聯絡道的沙崙路的車行184公尺的車行箱涵隧道工程，原預定端午節前通車，但因車控監視系統需要電力等問題而造成完工無法通車的窘狀，經台電公司昨天中午送電後，各單位最後履勘，今(2)日下午三點通車，打通新市鎮交通連結。

公路總局西濱北區臨工處副處長林廷彥表示，整體早在今年六月初已經完工，不過公路總局原本預定要在今年六月端午節前通車，但由於隧道內有許多照明設備，車控監視系統需要電力，在台電公司昨天中午送電之後，也就可以讓民眾通行使用。

副處長林廷彥表示，而這一座車行箱涵，總長約184公尺，雙向各三線車道，還有一條2.5公尺的人行步道，提供汽機車通行，透過工程截彎取直，通車後淡海新市鎮民眾即可經車行箱涵直行銜接沙崙路與沙崙路一段至，中正路進入淡水市區，也為未來淡江大橋完成後的車流動線做好準備。

淡水 台電 端午節

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