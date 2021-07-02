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出動鐵柵欄擋車輛 貢寮公所也封閉景區道路

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區公所加裝鐵柵欄阻擋車輛進入景點，另外也封閉了部分景區的道路。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區公所加裝鐵柵欄阻擋車輛進入景點，另外也封閉了部分景區的道路。 圖／觀天下有線電視提供

疫情三級警戒期間，自從接近暑假，遊客便陸續跑來貢寮區海邊散心，甚至越過或破壞界線，開車進去、搭帳篷度假，貢寮區公所為防止遊客鑽漏洞戲水，除加裝鐵柵欄阻擋車輛進入景點，另外也封閉了部分景區的道路，希望民眾不要再僥倖前來，好好在家防疫。

貢寮區公所工務課長陳永俊表示，公所因近期接獲民眾通報，有些遊客嚴重違反防疫規定，擅入景點界線戲水、群聚，為此在暑假開始的這一週，公所將濱海公路旁容易群聚的景點，加強管制與封閉，如：萊萊界碑旁廣場空地、和美漁港都設有鐵柵欄，強力禁止車輛的進入，而馬崗漁港、福連國小旁的景區道路，也經過與居民溝通的建議，在三級警戒期間暫時封閉，週末公所也會加派與員警的巡察工作，一旦有發現擅闖管制區域的民眾將嚴格執行驅離。

貢寮區公所主秘吳家兆表示，公所於今(2)日開打莫德納疫苗，共兩百多位民眾都希望能加強自身抵抗力，以防親友鄰舍，甚至外來遊客帶來的病毒傳播，希望透過公所的加強管制，外地遊客能自我約束，盡量低度活動，待疫情警戒放寬後，再來思考跨區旅遊的計畫。

貢寮 疫情 三級警戒

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