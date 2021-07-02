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汐止大同、新台五路好塞 新北市議員促二高接環東

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止新台五路興大同路塞車問題難解，市議員張錦豪就提出，能夠直接從北二高接環東，減少平面道路的車流。 圖／觀天下有線電視提供
汐止新台五路興大同路塞車問題難解，市議員張錦豪就提出，能夠直接從北二高接環東，減少平面道路的車流。 圖／觀天下有線電視提供

汐止新台五路興大同路是重要聯外道路，尤其交會路口，上班時間車流匯集，塞車問題難解，所以，新北市議員張錦豪就提出，能夠直接從北二高接環東，減少平面道路的車流，目前市府也在進行可行性評估，預計今年底完成。

新北市議員張錦豪表示，汐止的交通問題一直是民眾最迫切關心的議題，大家都知道大同路特別壅塞，早上上班通勤，從大同路、新台五路、或是工建路轉出來到大同路要上北山大橋，這麼多的車子匯入大同路，如何降低車流量負載，之前在議員也有提過是不是用類似高架橋或是福德二路去接環東，但是在可行性評估最後都沒有達成，最近有一個好消息，二高南下去接環東大道。

張錦豪說，目前許多民眾要接環東會從新台五路二高上去南下下橫科，然後接南港聯絡道去銜接環東大道，要上去二高再下來再上去接，或是從新台五路過來到了好市多的路口轉大同路，然後多方車流都擠進了大同路，上北山大橋接環東，所以，一到早上車流量相當的大就像瀑布一樣，所以，一直以來都希望能夠找出辦法，分化這些車流。

張錦豪指出，目前這個規劃是從二高到南港聯絡道銜接出去，直接接環東，這樣可以讓大同、新台五路口車流少大概1/3到1/4的車流，如果做有效的分流，就可以讓大同路更迅速去串聯台北市、南港或是上環東大道，減低它的車流負載，在之前議會就提出要求新北市政府儘速辦理，而北二高南港交流道增設南下出口匝道銜接南港聯絡道可行性研究案終於有新進展，市府交通局在今年六月中說明，預定年底完成可行性研究，從2個方案選出最佳方案。

汐止 塞車

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