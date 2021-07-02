連景點公廁都封閉 石門區長籲疫情期別來

三級警戒持續一個多月，近來確診數下降，北海岸石門區各景點出現出遊人潮，目前景點大多都是封閉狀態，近來還有民眾發現不只是景點都進不去，就連內急想要借廁所也封閉無處可去，石門區長林俊宏呼籲民眾疫情期別來，待在家才是最安全舒適的選擇。

石門區長林俊宏指出，疫情三級警戒中，北海岸景點大多都已經封閉，以石門區來說，從白沙灣、富貴角公園、風箏公園到石門洞公園，都是封閉連帶內部公廁也不開放，不僅如此，就連民眾常常去的便利超商、寺廟與部分加油站也都是廁所不外借，因此疫情出遊可以說是憋尿傷身又讓自身暴露染疫風險。

近來因為確診數有逐漸下滑，不少在家悶壞的了民眾，想著郊區空曠安全就通通跑到海岸線或是山區喘口氣，但其實警戒期間不論是在哪個縣市、不分城鄉通通都是避免群聚，不但景區進不去，內急還沒廁所可借，往往都是興致勃勃出門卻敗興而歸。

石門區長林俊宏說，其實現在郊區觀光景點的樣貌，在防疫措施下多以圍籬以及黃色封鎖線來示人，為此也呼籲，青山常在、綠水長流，民眾在疫情期間不要安排出遊，免得內急找不到廁所，更讓自己身處染疫風險中，而其實休假還是待在家才是最安全舒適的選擇。