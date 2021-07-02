好心肝私打疫苗 黃珊珊：若6月7日前有指示願退出政壇

針對台北市議員簡舒培質疑，台北市副市長黃珊珊指示衛生局先撥給好心肝診所疫苗。黃珊珊今天表示，若簡舒培拿得出她6月7日前指示衛生局的證據，她願退出政壇。

民進黨籍台北市議員簡舒培昨天表示，好心肝診所私打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，黃珊珊早知情，並跟好心肝診所董事長許金川熟識，在Line群組裡下指示要求先撥疫苗。

黃珊珊昨天澄清，6月6日，她的朋友Ben轉達好心肝診所想加入疫苗合約診所的心聲；6月7日，Ben代轉許金川想幫助北市打疫苗的訊息，但她既沒回也沒轉給他人，絕無事前指示給疫苗。

因應新冠肺炎疫情，台北市政府今天下午舉行記者會。黃珊珊被媒體問到Ben究竟是誰，為何可以在醫界與政界遊走時表示，Ben就是一個普通朋友，「他傳給我之後，我根本沒處理，我只有回他說台北市有規劃，但要等中央規定。」

黃珊珊說，當時她壓根沒把6月6日、6月7日收到的資訊傳給任何人，而好心肝診所是在6月7日、6月8日取得疫苗，但沒有任何一個她在6月7日以前指示衛生局或相關人員的證據。

她說，6月9日好心肝事件發生，才把Ben曾經貼給她的簡訊貼到工作群組，目前政風跟檢調都在調查此事，會把相關證據交給檢調調查。

黃珊珊還表示，簡舒培的指控叫張飛打岳飛，故意掩蓋6月9日這個時間點，6月9日事情已經發生，她正是因為坦蕩蕩，才把好心肝反映要做疫苗合約診所的簡訊傳到工作群組。

黃珊珊說，簡舒培故意扭曲事實，時間點故意錯置，如果簡舒培拿得出6月7日以前她有指示的證據，她願意退出政壇。

另方面，針對外界質疑衛生局長黃世傑防疫期間請假一個月是否恰當、是否被請假，黃珊珊回應，內部調查禾馨診所事件時，衛生局底下同仁曾欲言又止，直到黃世傑離開面談現場才願意說，她因此告訴局長調查過程中還是有利益迴避的問題，局長也不希望影響到調查結果的公正性，同意暫時迴避提出請假。