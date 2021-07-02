7歲兄4歲弟登門贈試劑酒精 新北警直呼揪甘心

新北市新店警分局碧潭派出所今天下午來了1對7歲、4歲小兄弟，只見他們奮力抱著防疫物資，沒等員警開口詢問，便說要送給警察，童稚嗓音融化現場一票員警，直呼「揪甘心」。

1對分別為7歲、4歲的小兄弟下午3時許在媽媽陪同下，分別抱著1桶酒精及1箱共22支快篩試劑，造訪碧潭派出所。

還沒等員警上前詢問，小朋友便說，「要把這些東西送給新店分局的警察叔叔，希望能夠在疫情艱困時期，幫助到警察叔叔」，並送上署名「小禾」親筆寫的感謝卡片，歪歪扭扭筆跡夾雜注音，滿滿都是用心。

警方表示，小朋友的媽媽有感於疫情自5月爆發至今，看到許多第一線人員日夜奔波，也想為辛苦警消醫護做些什麼，因此，帶著小朋友採買快篩試劑及防護酒精，替辛苦執勤員警加油打氣，並提醒防疫同時注意身體健康，也盼疫情能快點過去。