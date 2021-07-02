準媽咪想打疫苗搶不到　桃園規劃孕婦專案

桃園開放孕婦預約接種莫德納疫苗，由於合約醫院分配數量有限，衛生所線上預約系統又得與其他接種類別對象搶名額，不少準媽媽抱怨搶不到。桃園市長鄭文燦今天表示，桃園將規畫孕婦接種專案，預計7月8、9日二天特定時段在巨蛋接種站執行。

鄭文燦指出，桃園目前有18家醫院及婦產科可以預約疫苗門診，但各醫院分配到的疫苗數量有限，有很多孕婦反映掛號掛不到，也有孕婦去的診所沒有參加接種計畫，所以才規畫8、9日二天在巨蛋接種站專為她們接種。

鄭文燦也說，這一次疫苗分3次配送，接種計畫將分為三階段，第一階段是目前執行的73歲到78歲長者社區接種、65歲以上長者和孕婦線上預約接種計畫，首日接種情況良好，接種站接種率大約為65.8%。第二階段安排6、7日71歲和72歲長者接種，第三階段8、9日則安排孕婦專案及其他專案人員接種。

另外，鄭文燦也指目前中央許多部會也根據特定行業規劃疫苗接種專案，包括交通部的計程車及貨車司機專案、農委會北農專案、教育部幼教專案、衛福部保母專案和經濟部市場專案；他表示目前經濟部規劃市場攤商是一攤一人，會爭取以實際從業人數造冊。