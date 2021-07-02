防環南市場疫情擴散 高市清查往來貨運攤商造冊

北市環南市場今爆發群聚感染，高市衛生局下午說明，農業局已針對往來貨運攤商釐清運銷相關聯繫；漁獲部分，海洋局也會針對在北海岸批貨的貨運攤商清查，預估下午完成造冊。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，台北農產運銷公司日前發生群聚感染，台北市政府今天又發現環南市場有41名攤商PCR陽性，加上北農個案累計已近百例。

針對高雄很多傳統市場攤商擔心不知何時能打疫苗，高雄市長陳其邁下午在防疫會議記者會指出，環南市場有肉品及漁獲，高市只要有暴露風險的人員，就會全部做PCR採檢。

衛生局簡任技正潘炤穎說明，因應先前北農群聚感染，市府已啟動專案檢驗與匡列相關人員，北農專案目前檢驗1000多人都是陰性、屏東枋山專案則檢驗超過2000人也都是陰性。這次市府接獲訊息時，陳其邁也要求衛生局與農業局、海洋局密切聯繫。

據市府掌握，環南市場是以零售市場為主，因此已由農業局針對南北往來的貨運攤商釐清運銷相關聯繫；漁獲部分，海洋局也會針對在北海岸季節性漁獲批貨的貨運攤商清查，預估下午完成造冊。

潘炤穎表示，因應相關疫情，市府之前自6月27日到30日，已針對轄內批發市場進行疫苗接種，總接種人數1萬102人、目前已接種7209人，接種率71.36%。