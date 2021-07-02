診所私打疫苗被調查 北市衛生局長：黃珊珊建議請假

台北市日前爆發診所私打疫苗，衛生局長黃世傑在防疫期間請假，引發議員質疑。黃世傑今天出席議會備詢說，因這週要開考績會及廉政委員會，副市長黃珊珊建議他請假避嫌。

台北市6月初發生診所私打疫苗案，包含好心肝診所等，引發關注，黃世傑事後向市長柯文哲請辭。

北市府政風處6月19日公布調查報告，黃世傑、衛生局余姓科長、蔡姓專員與吳姓股長涉行政違失，除黃世傑為政務人員，不適用公務人員考績法，另行檢討外，其餘3人送考績會檢討行政責任，全案由廉政委員會審查。

黃世傑事後未列席議會備詢，北市議員詢問才知，黃世傑從6月28日起請假1個月，引發質疑。

台北市議會今天下午召開大會，黃世傑列席，多名議員認為黃世傑列席議會備詢，值得鼓勵。社會民主黨議員苗博雅質詢，查閱北市府首長向議會請假規定，黃世傑請假原因不符規定，希望說明。

黃世傑說，請假是與府方長官討論，因衛生局考績會及府方廉政委員會這週要開會，長官認為，若他擔任局長，可能有不良影響，建議請假，非故意開議期間請假。

苗博雅問，要避嫌，考績會可由衛生局副局長代理，跟衛生局人事室索取資料發現，黃世傑請假是由黃珊珊批准，鼓勵黃世傑在防疫期間應銷假上班。

黃世傑說，因黃珊珊是衛生局督導長官，才跟黃珊珊討論，相信黃珊珊有跟柯文哲報告。他很希望銷假上班，過去在很多場合提到，他7年前從台大醫院退休後，進北市府服務約6年半，每天上午6時30分就到辦公室，他是喜歡做事的人，盼疫情期間可恢復工作，但要跟長官討論，不是他單方面決定。