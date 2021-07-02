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7月1日快篩陽性人數0 侯友宜：看到疫情露出曙光

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
新北市今天新增15個本土病例，市長侯友宜今天表示，7月1日篩檢人數5123，篩檢陽性0人，「看到疫情露出曙光」。圖／擷取自侯友宜臉書
新北市今天新增15個本土病例，市長侯友宜今天表示，7月1日篩檢人數5123，篩檢陽性0人，「看到疫情露出曙光」。圖／擷取自侯友宜臉書

新北市今天新增15個本土病例，市長侯友宜今天表示，7月1日篩檢人數5123，篩檢陽性0人，「看到疫情露出曙光」，有信心去控制疫情，讓民眾回到正常生活，他一直強調不怕出來篩、不怕數字高，一定要篩、篩、篩，靠廣篩把隱性傳播鏈阻斷。

侯友宜表示，從5月17日成立社區篩檢站以來，累計篩檢人數14萬6736人，昨天快篩數5123人，自述有北農接觸史有395人，篩檢陽性人數0，總陽性率0.8%，他一直強調不怕出來篩、不怕數字高，一定要篩、篩、篩，靠廣篩把隱性傳播鏈阻斷，更重要是降低重症跟死亡率，百分之90都是無症狀者被找到。

侯友宜表示，今天看到廣篩陽性0，看到疫情露出曙光，有信心去控制疫情，讓民眾回到正常生活，但這是一場長期作戰，「一天的零，不會代表永遠的零，一天的數字高，也不會是永遠的數字高」 ，面對疫情，只有更謙卑，更努力，更提高警覺。

因環南市場爆出群聚感染，侯友宜說，新北家禽合作社昨天除了快篩也做PCR，總計624人陰性、沒有陽性，疫苗接種324人，昨天的大遠百篩檢1627人也全陰性，三重湯城也是600多人陰性，透過廣篩找到一個就把黑數找出來，社區傳播就會漸漸沒有。

侯友宜也說，篩檢完後不代表可以安心，新北果菜市場跟家禽合作社相關從業人員要持快篩陰性或是疫苗施打證明入場，要按照規定每4小時清消一次，每日全場噴消2次，出入口設置車輛消毒池，若有違規就法辦。

新北批發市場要戴口罩及面罩才可交易，若確診要清消、全體快篩，染疫風險區域停業至少三天，落實自我健康監測，紀錄留存備查，自主健康管理者不得入場，侯友宜也說，新北家禽合作社全部兩次都陰性，確保北部地區民生物資供應，不可讓民生物資練斷掉。

侯友宜 疫情

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