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北北基桃司機、外送員可打疫苗 盧秀燕喊話各縣市都要

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天在疫情記者會呼籲，北北基桃市場人員、交通人員、計程車司機、外送員都能打疫苗，「我們很羨慕」，希望中央儘速讓各縣市這類人員也有疫苗。圖／取自網路
台中市長盧秀燕今天在疫情記者會呼籲，北北基桃市場人員、交通人員、計程車司機、外送員都能打疫苗，「我們很羨慕」，希望中央儘速讓各縣市這類人員也有疫苗。圖／取自網路

因應國內疫情警戒升級，為提升運輸業從業人員執業安全。台北市、新北市、基隆市及桃園市等4個疫情較嚴重地區的計程車、汽車貨運業、汽車路線貨運業駕駛司機及平台外送員等，將有9萬9千餘名從業人員開始接種疫苗

台中市長盧秀燕今天在疫情記者會呼籲，北北基桃市場人員、交通人員、計程車司機、外送員都能打疫苗，「我們很羨慕」，當然北部疫情比較嚴重，能夠理解。

盧秀燕說，什麼是疫苗？疫苗就是「預防接種」，其他城市也要預防接種，尤其這些和不特定人員接觸的行業，各市場人員、交通人員、計程車司機、公車司機、外送員等，中央政府都應該快速提供疫苗施打，這才是預防接種的目的，

盧秀燕說，現在哪裡有危機，就緊急處理，雖然靠人力也許可以斬斷傳播鏈，但和病毒比賽是一件很辛苦的事，希望中央能盡快給其他縣市配發疫苗，給不特定流動人口的行業別施打。

疫苗 疫情

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