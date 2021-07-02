被請假一個月？ 北市衛生局長黃世傑點頭：有那個味道

北市爆發特權疫苗風波，北市衛生局長黃世傑在廉政委員會調查期間請假一個月，到7月27日止，引發議員質疑請假動機，懷疑黃世傑在議會大會期間請假，是「被請假」。黃世傑今天銷假返回崗位，並出席議會大會，議員張斯綱問黃世傑是否「被請假」，黃世傑點頭說，「有那個味道」。

張斯綱再追問，下周是不是要開始上班？黃世傑說，還是要問市長柯文哲和副市長黃珊珊。議員王鴻薇也追問，是誰要他請假？黃世傑說，是副市長黃珊珊和市長辦公室主任謝明珠，他也坦言，柯文哲也同意。

議員苗博雅問黃世傑，請假是否跟府方長官討論？黃世傑坦言，是府方建議他請假來避嫌，是府方長官找他討論、建議避嫌，他不是故意選在議會開議期間請假，因為市府還有考紀會和廉政委員會要開，他覺得還在局長位子上會有不良影響。

黃世傑被問到防疫請假是府方的建議？黃世傑說，是黃珊珊核准，她是督導的副市長，至於柯是否知道，黃世傑說，這是跟副市長黃珊珊討論，她應認有和市長討論。但是不是柯找黃珊珊，他不清楚。

議員簡舒培說，疫情期間衛生局長請假，台北市民無法接受，府方的建議能拒絕？黃世傑說，他是聽了以後，為了 減少府方的困擾，他是很公正的人，因公文都會經過機關首長；簡舒培說，可以用刻意迴避方式？黃說，他不知道要怎麼操作。 至於被請假，覺得公道嗎？黃世傑指出，他覺得製造困擾，很抱歉，疫苗事件起頭是我交辦的。

黃世傑也有感而發，他有覺得這時請假不妥，今天凌晨他2點就睡不著，凌晨請教黃珊珊，「我是不是要回來？」所以他早上5點就希望下午回來上班，黃珊珊說回來要跟府方討論，今天下午來議會，他本來就要來參加。