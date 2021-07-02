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板橋南雅東路「移動城堡」違建 新北拆除大隊強制拆除

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
板橋南雅東路一棟4層樓公寓，2、3樓住戶在建築物後側搭建懸空樓梯通行，有如「霍爾的移動城堡」翻版，違建搖搖欲墜嚴重影響公安。圖／新北市工務局提供
板橋南雅東路一棟4層樓公寓，2、3樓住戶在建築物後側搭建懸空樓梯通行，有如「霍爾的移動城堡」翻版，違建搖搖欲墜嚴重影響公安。圖／新北市工務局提供

新北市板橋南雅東路一棟老舊的4層建築物，屋主在後側外推搭建懸空樓梯，外型宛如「霍爾的移動城堡」翻版，市府拆除大隊接獲通報後，派員到現場勘查，認定其屬違章建築且有影響建築物結構及公共安全之虞，拆除大隊派員執行並於7月1日拆除完畢。

新北市拆除大隊表示，本案位於板橋區南雅東路上，為一棟屋齡43年的4層樓老舊建築，後側以細長的金屬、木條及石棉瓦等材料拼湊，外推增建懸空金屬樓梯，由下往上看十分嚇人，且樓梯轉角空間還放置洗衣機及雜物，加上人在上面走動產生的振動，承載力明顯不足。

針對此類懸空、外推擴建的「移動城堡」違建，列管專案優先執行，今年2月才在淡水中山北路拆除一棟以鐵板及木料搭建的4層樓高搖搖欲墜的違建，沒想到6月在板橋南雅東路也發現類似移動城堡違建，拆除大隊立即派員查報並於6月底進行拆除。

拆除大隊表示，懸空外推違建結構未經專業建築師或技師簽證，即使沒有發生地震也可能崩壞掉落，容易造成不慎墜落或違建下方有行人經過而危及民眾生命安全事件，自104年迄今，新北市已執行140多件類似違建拆除。

拆除大隊表示，經查報認定屬於違章建築並限期改善，但屋主未能於期限內完成拆除，因此由拆除大隊依法執行強制拆除作業，並於7月1日執行完畢。類此「移動城堡」違建出現在新北市轄內，拆除大隊必嚴格執法絕不縱放。

板橋南雅東路一棟4層樓公寓，2、3樓住戶在建築物後側搭建懸空樓梯通行，有如「霍爾的移動城堡」翻版，違建搖搖欲墜嚴重影響公安。圖／新北市工務局提供
板橋南雅東路一棟4層樓公寓，2、3樓住戶在建築物後側搭建懸空樓梯通行，有如「霍爾的移動城堡」翻版，違建搖搖欲墜嚴重影響公安。圖／新北市工務局提供
板橋南雅東路「霍爾的移動城堡」違建，由新北市政府拆除大隊強力拆除完成。圖／新北市工務局提供
板橋南雅東路「霍爾的移動城堡」違建，由新北市政府拆除大隊強力拆除完成。圖／新北市工務局提供

違建 建築

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