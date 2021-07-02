新北接種莫德納首日人潮多 議員：要更精確分流
新北今早開放施打莫德納疫苗，新北市長侯友宜今前往碧華國中視察接種狀況，認為非常踴躍，也做好分批、分時段、分流。新北市議員李坤城則指出，市長看到踴躍、他看到擁擠，要做好分流、分時段，才能減少群聚。
新北接種莫德納疫苗地點共有29處中大型社區站、29區衛生所及33家醫院，施打資格為包含72歲以上長者（原住民62歲以上）、孕婦、第1至5類公費對象，2天預約時間共預約8萬3132多劑。
侯友宜今視察接種情況時表示，很多長輩上一次沒有施打疫苗的又回來打莫德納，今天人潮非常踴躍，也已在現場分批、分時段、分流，長者不動由醫護同仁來施打，宇美町的方式能讓長輩非常安心。
李坤城指出，今天第一天採電腦預約施打，現場人群擠成一團，形成另外一種群聚，不像過去每里分時段施打，人群可以分流。早上第一個時段，人到現場還要再檢查登記，人一多就擠在一起，還有許多長輩在外面曬太陽。
李坤城表示，市府可以採電腦預約，但也麻煩把配套措施做好，建議可以做更精確的分流，不然辛苦的是長輩。
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