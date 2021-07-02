北市首日打莫德納疫苗 里長：沒人爽約

台北市今首日施打莫德納疫苗，對象包括72歲以上長者和外籍人士、55歲以上原住民。許多里長都發現，民眾施打莫德納意願高，都很準時抵達，無人「爽約」，而且與AZ不同的是，大多數長者在醫生評估身體狀況後，都能順利施打。

大安區昌隆里長王志剛表示，里民施打莫德納意願高，所以預約者都很準時抵達，不到中午12點就提早打完，也沒有出現登記未到的狀況，讓今天現場工作人員可以提早休息。

萬華區忠德里長施育婷表示，上午前往診所關心里民，發現今天都沒有里民「爽約」。此外，之前接種AZ疫苗，有的長者經過醫生問診評估身體狀況，不適合的話會勸退長輩，但是莫德納比較沒有這個問題，預約者都有順利都有打到，沒有發生遭醫生勸退的情況。

文山區華興里陳峙穎表示，流程很順暢，只是有一些民眾預約在下午場，卻提早在上午場抵達，剛好人力許可還是有讓長輩接種，沒有白跑一趟，但是比較擔心周末電話預約的情況，文山區公所會開5線電話，不過他也擔心，即使區公所人員電話接到「手軟」，民眾可能仍打不進去，還有里民戲稱要前往里辦公室打電話風水比較好。