因應Delta變異株 新北急找18家責任醫院開會討論

Delta變異株已經傳播至全球90多個國家，新北市衛生局昨日晚間邀集轄內18家責任醫院召開「因應新型冠狀病毒Delta變異株來襲之醫院應變處置」會議，針對醫院內感染控制、員工健康監測、社區監測採檢等提升應變進行討論及意見交流。

衛生局長陳潤秋表示，此波本土疫情造成社區感染，新北市累積確診案達六千多例，尤其各家醫院在收治照護病人同時還要面臨院內感染的風險，壓力非常大，碰到更強大的Delta病毒來襲，更要加強做好院內感控及應變，以免社區再度出現大規模感染狀況措手不及。

振興醫院感染科醫師顏慕庸指出，因應傳播速率更強的Delta變異株，除了勤洗手、戴口罩、社交距離外，要更注意通風，有新鮮空氣，醫療體系本身的分艙分區分流更要落實，才能確保醫療量能的維持。

他也提醒隱形的環境媒介，是最容易被忽視的新興傳染病傳播因素，從到院前分流、風險汙染分區、節點管制、廣設酒精洗手點與加速人員疫苗接種，都是避免院內感染重要關鍵。

新光醫院感染科主任黃建賢表示，群聚事件應變，必須針對不同感染形式，制定不同處理流程，以強化醫院應變能力，包括主動監測指標個案、加速篩檢及隔離速度、重複有症狀個案篩檢、備援人員單位整備等，以便達到快速清空、消毒及復原。