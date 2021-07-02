新北市「青年三箭」降低青年失業率 連7年獲優績

新北市「青年失業率」連續七年獲得優異成績，去年8.9%的表現成果更是全國及六都中最低。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，青年失業率顯著降低，見證了新北市從民國102年起逐年推出「初次尋職青年」就業服務計畫、「非典型勞動青年」轉正輔導、「斜槓青年」職能培力的「青年三箭」輔導計畫執行效果。

其中，「初尋青年」李柏賢就說，新北就業服務處提供了一對一的求職學習環境，職業性向測驗、履歷檢視、面試技巧答詢，對自我能力提升帶來極大幫助。

就服員關勝謙也說，透過晤談判斷個案狀態，能針對不同個案給予學習建議，再以客製化概念打造求職青年個人的學習藍圖。他說，這些輔導內容不只是青年學子畢業後的第一堂社會課程，更是未來一輩子帶著走的能力。

威勝光電總經理廖育聖表示，企業需要的是「即戰力」，針對求職的青年，新北市政府三箭政策有補貼企業辦理職前課程經費。他說，透過就服處推介並接受職前訓練的青年，相對穩定性較高，自己公司裡就有多位穩定工作多年的媒合青年。

陳瑞嘉指出，青年三箭政策至今已服務8760位新北青年，未來新政策方針中還有優化青年求職路相關規畫，例如即將成立的「青年交流及職涯發展中心」在學子就業前，將進入校園辦講座，釋出課程，讓青年學子對未來職涯早一步取得認知與技能，等同早一步取得求職主動權。