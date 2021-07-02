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新北今開打莫德納 侯友宜：剩2.4萬劑留下一波施打
新北今開始施打莫德納疫苗，各接種站都出現排隊人潮，新北獲配莫德納12萬1800劑，經過2天線上預約後，預約率超過6成5。新北市長侯友宜說，還剩下2萬4000多劑，會留到下一波來做施打。
新北接種莫德納疫苗地點共有29處中大型社區站、29區衛生所及33家醫院，施打資格為包含72歲以上長者（原住民62歲以上）、孕婦、第1至5類公費對象，2天預約時間共預約8萬3132多劑。
侯友宜今視察接種情況時表示，很多長輩上一次沒有施打疫苗的又回來打莫德納，今天人潮非常踴躍，也已在現場分批、分時段、分流，長者不動由醫護同仁來施打，宇美町的方式能讓長輩非常安心。
侯友宜說，醫護同仁都有耐心詢問長輩是否有慢性病史，且動線非常安排平安、穩定；這次除了網路預約外，也有循區政系統的電話造冊預約，歡迎前一波沒有施打疫苗的長輩，這次都來接種疫苗。
新北衛生局表示，預約成功的民眾，備妥身分證及健保卡依照預約的時段前往接種站施打，現場等待時，請全程戴口罩及保持社交距離。
衛生局說，民眾先前若曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應，請於接種後在接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，才能及時處置急性過敏反應。
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