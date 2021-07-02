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三級警戒解封前夕人潮漸多 林口公所持續強化人流管制

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
林口公所聯絡廠商調派相關器具至現場進行圍設。圖／林口區公所提供
林口公所聯絡廠商調派相關器具至現場進行圍設。圖／林口區公所提供

全台三級警戒延長至7/12，但因近日各地確診數有下降趨勢，許多戶外景點開始湧現人潮。林口區公所近日發現，位於林口嘉寶里有「台版黃牛大峽谷」、「台版美國大峽谷」之稱的水牛坑，開始湧現人潮，不時接獲民眾檢舉，公所表示，已編組不定時勸離遊客，若不聽從勸阻將依法開罰。

林口公所表示，水牛坑最近有許多越野車輛及遊客開始湧現，每逢假日，多次與林口分局同仁前往驅離，人力動員頻繁；且山坡的另一邊有濱海步道及觀景咖啡廳可觀賞海景，因景色優美，吸引遊客駐留欣賞，以致常接獲民眾舉報現場有人潮群聚問題。

新北市長侯友宜近日也不斷呼籲，仍應持續保持低度活動，非必要避免外出，也請各區公所針對區內熱門景點加強人流管控，希望持續穩定疫情，避免出現疫情破口。

經建課課長鄭舒文表示，公所和分局已組成任務編組，不定時駐點針對聚集遊客勸離，對於不願意聽從勸導的遊客，更會依法開罰。另外由於之前設置封鎖線，屢因海邊風勢太大而被吹斷，公所現已針對水牛坑周遭公路旁出入口，使用了鋼筋強化封鎖，海岸沿線風景區旁的停車場停車格則放置紐澤西護欄，僅保留車道供民眾購買商家商品後立即離開，針對濱海步道的入口也強化穩固封鎖線設置，限制民眾進入。

區長藍品畯表示，雖然近日確診數有明顯下降，但目前仍是三級警戒期間，為避免在疫情下半場出現疫情破口，請民眾不要鬆懈，周末仍應盡量待在家裡防疫，減少不必要的外出。另外也會與林口分局持續緊密合作，對於人潮易聚集的景點加強巡視，避免人潮聚集造成防疫破口。

現場僅留車道供民眾於一旁店家購物避免久留。圖／林口區公所提供
現場僅留車道供民眾於一旁店家購物避免久留。圖／林口區公所提供
水牛坑周遭公路旁的出入口使用鋼筋及螺帽圍住避免汽機車進入。圖／林口區公所提供
水牛坑周遭公路旁的出入口使用鋼筋及螺帽圍住避免汽機車進入。圖／林口區公所提供
公所將南灣頭濱海步道入口使用封鎖線圍住。圖／林口區公所提供
公所將南灣頭濱海步道入口使用封鎖線圍住。圖／林口區公所提供

林口 疫情 水牛

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