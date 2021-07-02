不讓幼蛙吹電扇 動物園發現進食增加、體重卻增最少

炎炎夏日，台北市立動物園兩棲爬蟲動物館根據氣流對蛙類的飼育進行實驗，將箭毒蛙的幼蛙分為「無風組」、「低風速組」及「高風速組」進行比對，監測攝食量、體重變化

動物園表示，照養團隊依照飼養缸風扇架設的方式，將箭毒蛙的幼蛙分為「無風組」、「低風速組」及「高風速組」進行比對，實驗期間，每日計算不同組別內個體的攝食量，並監測蛙蛙們的體重變化。

動物園表示，發現長期處於無對流環境的「無風組」幼蛙們，表現出更強烈的進食慾望，走過路過時總是高高撐起身軀、抖動腳趾、搖頭晃腦地尋找未被吃掉的漏網之蠅。而「低風速組」及「高風速組」的幼蛙則是傾向於在飽食一頓過後，前往椰殼或鳳梨葉中小睡片刻，隔天早上才又偷偷跳出來尋覓剩餘的果蠅，展現出截然不同的活動型態。

動物園表示，經過三週的時間，幼蛙們已經從原本的小不點長成青少年，體型也變得健壯不少，但保育員卻發現「無風組」的幼蛙進食的積極度雖遠勝過另外兩組，但部分個體體重的增加幅度反而不如預期，總體重成長率更是三組之中最低的，相反的，取食比例偏低的「高風速組」幼蛙們體重出現大幅成長，成長率顯著高於「無風組」。