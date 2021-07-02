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疫情爆發1個月 華山基金會新北愛心捐款少百萬

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新冠肺炎疫情爆發後迄今超過1個月，華山基金會新北市地區近1個月以來劃撥筆數銳減8成，收入少100多萬。圖／華山基金會提供
新冠肺炎疫情爆發後迄今超過1個月，華山基金會新北市地區近1個月以來劃撥筆數銳減8成，收入少100多萬。圖／華山基金會提供

新冠肺炎疫情自5月中爆發後迄今超過1個月，華山基金會新北市地區縣站長張雅晴指出，過去長期仰賴民眾小額捐款，但近1個月以來劃撥筆數銳減8成，收入下滑100多萬，但服務孤老不能斷，盼更多善心人士利用線上捐款，幫助獨居長輩。

78歲張爺爺獨居在新店區山區，年輕時以養植國蘭為生，後來因沒落頓失經濟來源，他又與妻子離異，更與子女失去聯絡，只能獨自住在山上，靠著自己種菜過著離群索居的日子。

不過山區電話訊號不佳，難以與張爺爺聯繫，張雅晴擔心張爺爺的基本物資不足，恐會出現生活困難，因此在層層防疫保護措施下，華山基金會每周備妥民生用品帶上山給張爺爺，協助度過疫情。

張雅晴說，華山基金會自2019年展開每月提供到宅關懷、物資協助、年節關懷及護理等服務，疫情嚴峻，但弱勢長輩的需求仍在，第一線服務不能停，仍堅守長輩生活安全必要性的服務。

張雅晴表示，新北服務超過1400名弱勢失能、失智、失依老人，疫情導致許多長輩獨自忍受疫情的焦慮，弱勢長輩急需關懷，請支持線上送愛，每月1250元讓防疫期間愛心不打烊。愛心專線（02）2254-7923張小姐。

疫情 獨居

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