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環南市場41名攤商PCR陽性 北市府要求休市清消

中央社 / 台北2日電

北市批發市場日前發生群聚感染引關注，北市府針對市場從業人員進行PCR篩檢。市場處今天說，經篩檢後，發現環南市場有41名攤商PCR陽性，已要求休市3天、清消場域。

台北農產運銷公司日前發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情群聚感染，引發外界關注，台北市政府宣布，與3家醫院合作，從1日起針對批發市場從業人員進行大規模篩檢核酸檢測（PCR）。

批發市場包含第一及第二果菜批發市場、環南市場，北市府預估可完成檢測約1萬1200件，3日完成篩檢後，會提供報告給市場從業人員，做為進出市場條件。

北市府市場處長陳庭輝今天表示，針對環南市場從業人員進行PCR篩檢，凌晨得知有41名攤商PCR陽性，立即通知確診攤商到場，並與衛生單位配合，把41人送至防疫旅館隔離。

陳庭輝說，針對環南批發市場從業人員進行大規模篩檢PCR，獲知41名攤商PCR陽性後，立即啟動緊急處理機制，與衛生等相關單位配合，先把確診攤商送至防疫旅館，再針對市場清潔消毒，並要求休市至7月5日。

北市 防疫旅館

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