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3級警戒北海岸景點公廁全封無法「方便」 公所：別來玩
最近全國各地確診個案下降，疫情有趨緩情況，但是全國仍在防疫警戒三級，一直要到12日，北海岸海邊接連出現人潮，金山、萬里、石門區公所都派人加強勸離。石門區公所表示，北海岸景點、商家、加油站廁所大多封閉，不然就是不外借，民眾恐怕找不到廁所，成為另類三級警戒效應，提醒民眾解封前不要出遊。
石門區公所今天表示，全國三級警戒，中央地方齊聲呼籲民眾非必要不要外出，但少數民眾認為改到郊區海邊遊玩，就較不會有群聚風險，但其實移動就會增加與人接觸受感染的風險。
石門區公所說，北海岸的風景區、活動場館、步道連同廁所多已封閉，而且因為擔心疫情，大部分私人餐廳商家不是暫停營業，就是廁所不外借，連許多加油站廁所也不外借，造成到北海岸出遊的民眾找不到廁所，成為另類三級警戒效應。
區長林俊宏提醒民眾，三級警戒期間好好待在家，非必要不外出，尤其不要出遊，不只白跑一趟，恐也找不到廁所，不只不便，還會有感染風險，為自己及家人帶來危險。
三級警戒期間，石門區熱門景點如白沙灣遊憩區、石門洞公園、老梅綠石槽，青山瀑布步道、富貴角步道等，都公告暫停開放並封閉。
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